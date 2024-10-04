Литва купує додаткові системи NASAMS за 234 млн євро

Литва придбає додаткові системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS за 234 млн євро.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

Кащюнас оголосив, що контракт на закупівлю NASAMS підписали у четвер. Спершу цю закупівлю планували на 2031 рік, але завдяки збільшеному фінансуванню на оборону наблизили її.

"Протиповітряна оборона – це надзвичайно важливі спроможності не лише для Литви, а усіх країн-членів Альянсу", – зазначив він.

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Крім того, цього тижня підписали контракт на придбання системи ППО малої дальності RBS70 NG (MSHORAD) за 130 млн євро.

Перед цим про замовлення Литвою системи NASAMS повідомляли також наприкінці 2023 року, вона має надійти на озброєння у 2026 році.

Нагадаємо, раніше Литва передала наявні у неї пускові установки NASAMS Україні.