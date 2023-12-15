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Литва за 200 млн євро посилить ППО завдяки новій системі NASAMS

П'ятниця, 15 грудня 2023, 13:29

Для ефективного посилення протиповітряної оборони Литва підписала контракт про придбання за 200 млн євро системи NASAMS з норвезькою компанією Kongsberg Defence and Aerospace, яка є її виробником.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство оборони балтійської країни.

Очікують, що частини системи NASAMS, яку придбають в межах другого етапу посилення ППО, доставлять до Литви вже у 2026 році.

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За словами заступниці міністра оборони Грети Моніки Тучкуте, рішення продовжувати купувати системи NASAMS ґрунтувалося на головному аргументі, що вони вже успішно використовуються у Збройних силах Литви, тому нове поповнення не матиме проблем з інтеграцією.

"Ми надаємо литовській протиповітряній обороні значний поштовх", – зазначила вона.

Раніше повідомляли, що Литва придбає системи ППО NASAMS попри вибір Естонії та Латвії на користь IRIS-T.

Перед цим стало відомо, що Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.

Латвія розраховує отримати різні системи протиракетної оборони протягом двох-трьох років, водночас тривають переговори і про можливість більш ранніх постачань.

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