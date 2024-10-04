Литва покупает дополнительные системы NASAMS за 234 млн евро

Литва приобретет дополнительные системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS за 234 млн евро.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом объявил министр обороны Лауринас Кащюнас.

Кащюнас объявил, что контракт на закупку NASAMS подписали в четверг. Сначала эту закупку планировали на 2031 год, но благодаря увеличенному финансированию на оборону приблизили ее.

"Противовоздушная оборона – это чрезвычайно важные способности не только для Литвы, а всех стран-членов Альянса", – отметил он.

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Кроме того, на этой неделе подписали контракт на приобретение системы ПВО малой дальности RBS70 NG (MSHORAD) за 130 млн евро.

Перед этим о заказе Литвой системы NASAMS сообщали также в конце 2023 года, она должна поступить на вооружение в 2026 году.

Напомним, ранее Литва передала имеющиеся у нее пусковые установки NASAMS Украине.