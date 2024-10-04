Розвідка Естонії допускає, що ЗСУ можуть бути змушені залишити Покровськ

У розвідувальному центрі Сил оборони Естонії допускають, що українські сили можуть бути змушені залишити Покровськ у Донецькій області до кінця року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник командувача Янек Кессельманн, якого цитує ERR.

За його словами, російські окупаційні війська продовжують утримувати ініціативу на фронті в Україні, і не виключено, що до кінця року ЗСУ будуть змушені залишити місто Покровськ.

Представник естонської розвідки розповів, що в середньому за день фіксують 167 атак на лінії фронту, майже 50 відсотків цих атак окупаційна армія РФ зосередила на Донецькому напрямку.

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"У напрямку міста Покровська, яке є центром атак, РФ за останній тиждень просунулася десь на один-два кілометри, а відстань до околиць Покровська, наскільки нам відомо, становить близько п'яти-семи кілометрів", – сказав Кессельманн.

Він додав, що якщо така інтенсивність продовжиться, то, "найімовірніше, до кінця цього року українські сили будуть змушені відступити з Покровська та зайняти позиції трохи глибше".

Кессельманн також зазначив, що важливою подією цього тижня стало захоплення російськими окупантами міста Вугледар.

"За нашою оцінкою, українські підрозділи зайняли оборонні позиції приблизно в семи-восьми кілометрах на північ. І оскільки Україна була змушена відступити з міста, ми, швидше за все, побачимо активізацію дій противника на цьому напрямку", – сказав він.

Говорячи про Курську область, Кессельманн зазначив, що Росія, за наявними даними, перекидає туди свої частини, й існує ймовірність того, що протягом жовтня російські війська можуть спробувати почати контрнаступ.

Минулого тижня естонська розвідка зазначала, що успішні авіаудари України по знищенню військових складів російської армії повинні почати впливати на лінію фронту вже в жовтні.

Своєю чергою розвідка Міноборони Британії стверджувала, що середньодобові втрати Росії убитими й пораненими протягом травня і червня 2024 року зросли до максимальних за весь час її загарбницької війни проти України.