Разведка Эстонии допускает, что ВСУ могут быть вынуждены оставить Покровск

В разведывательном центре Сил обороны Эстонии допускают, что украинские силы могут быть вынуждены покинуть Покровск в Донецкой области до конца года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель командующего Янек Кессельманн, которого цитирует ERR.

По его словам, российские оккупационные войска продолжают удерживать инициативу на фронте в Украине, и не исключено, что до конца года ВСУ будут вынуждены покинуть город Покровск.

Представитель эстонской разведки рассказал, что в среднем за день фиксируют 167 атак на линии фронта, почти 50 процентов этих атак оккупационная армия РФ сосредоточила на Донецком направлении.

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"В направлении города Покровска, который является центром атак, РФ за последнюю неделю продвинулась где-то на один-два километра, а расстояние до окраин Покровска, насколько нам известно, составляет около пяти-семи километров", – сказал Кессельманн.

Он добавил, что если такая интенсивность продолжится, то, "скорее всего, до конца этого года украинские силы будут вынуждены отступить из Покровска и занять позиции немного глубже".

Кессельманн также отметил, что важным событием этой недели стал захват российскими оккупантами города Угледар.

"По нашей оценке, украинские подразделения заняли оборонительные позиции примерно в семи-восьми километрах к северу. И поскольку Украина была вынуждена отступить из города, мы, скорее всего, увидим активизацию действий противника на этом направлении", – сказал он.

Говоря о Курской области, Кессельманн отметил, что Россия, по имеющимся данным, перебрасывает туда свои части, и существует вероятность того, что в течение октября российские войска могут попытаться начать контрнаступление.

На прошлой неделе эстонская разведка отмечала, что успешные авиаудары Украины по уничтожению военных складов российской армии должны начать влиять на линию фронта уже в октябре.

В свою очередь разведка Минобороны Британии утверждала, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.