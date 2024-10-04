Опитування: Проєвропейська опозиція Грузії може здобути більшість на виборах

Проєвропейські опозиційні партії Грузії, які долають виборчий бар'єр, можуть отримати загалом 55% голосів виборців на парламентських виборах 26 жовтня.

Про це свідчить опитування компанії Edison Research на замовлення грузинського опозиційного телеканалу Formula, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, яке охопило 1200 повнолітніх громадян Грузії, за партію влади "Грузинська мрія" проголосували б 33% грузинських виборів, якби вибори відбулись сьогодні.

Серед опозиційних партій, які долають 5%-вий бар’єр, до парламенту пройдуть блок "Єдність" (19%), "Коаліція за зміни" (13%), "Сильна Грузія" (12%) та "Гахарія – За Грузію" (11%).

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Проросійський проєкт "Альт-інфо" в опитуванні отримав 3%.

Крім того, 63% опитаних громадян Грузії вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, а решта 37% – у правильному.

Дослідження громадської думки минулого місяця також засвідчило, що об’єднана опозиція має шанси отримати більше голосів, аніж партія влади "Грузинська мрія".

Напередодні двадцять чотири делегати в Парламентській асамблеї Ради Європи висловили занепокоєння тим, що партія влади Грузії готується вкрасти майбутні вибори.

Більше про виборчу кампанію в Грузії читайте у статті "Повернення Іванішвілі".