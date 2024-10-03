У ПАРЄ занепокоєні спробами партії влади Грузії "вкрасти" прийдешні вибори

Двадцять чотири делегати в Парламентській асамблеї Ради Європи висловили занепокоєння тим, що партія влади Грузії "Грузинська мрія" готується вкрасти майбутні парламентські вибори 26 жовтня.

Про це йдеться в опублікованій на сайті ПАРЄ заяві, пише "Європейська правда".

Підписанти стверджують, що "Грузинська мрія" розпочала масовану кампанію залякування опозиційних кандидатів та їхніх прихильників, а також фізичних нападів на опозиційних активістів.

"Виборців також залякують, поширюючи неправдиву інформацію, що ставить під сумнів таємницю голосування – "влада дізнається, як ви проголосували, і будуть наслідки", – йдеться в заяві.

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Там також вказали на перешкоди в реєстрації незалежних спостерігачів на парламентських виборах у Грузії та взяття владою під контроль Центральної виборчої комісії.

"Такі дії створили передвиборче середовище, в якому дуже важко провести вільні та чесні вибори. Для того, щоб домогтися міжнародного визнання результатів виборів, влада повинна припинити діяти в антидемократичний спосіб і змінити курс", – констатують делегати ПАРЄ.

Заяву підписали члени парламентів 15 країн: Естонії, Андорри, Монако, України, Італії, Норвегії, Латвії, Фінляндії, Литви, Люксембургу, Греції, Польщі, Хорватії, Швеції та Данії.

Дослідження громадської думки минулого місяця засвідчило, що об’єднана опозиція має шанси отримати більше голосів, аніж партія влади "Грузинська мрія".

Тим часом нещодавно "Грузинська мрія" у рамках передвиборчої агітації виготовила банери, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті, – "нормальне життя" у Грузії.