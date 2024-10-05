В Естонії вважають малоймовірною масштабну війну на Близькому Сході

Генштаб Сил оборони Естонії вважає малоймовірною масштабну регіональну війну на Близькому Сході.

Зведення естонського Генштабу наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Естонські військові вважають, що Ізраїль, найімовірніше, скористається ослабленим становищем "Хезболли" після втрати командного складу. Під впливом також опиниться Іран.

Генштаб Естонії вважає, що у разі значного зниження боєздатності "Хезболли" або її знищення становище сил на Близькому Сході істотно зміниться.

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Таким чином, Іран втратить можливість впливати на Ліван та Ізраїль, а також і на весь регіон загалом, йдеться у зведенні.

Водночас зазначається, що напружена ситуація на Близькому Сході впливає і на війну в Україні, частина міжнародної уваги звернена на бойові дії у близькосхідному регіоні.

В естонському Генштабі вважають, що на цей момент, велика регіональна війна все ще малоймовірна. Однак, імовірно, Ірану і його партнерам, насамперед "Хезболлі", доведеться поборотися за існування своїх режимів.

Не виключено, що замість російської підтримки, Ірану може знадобитися підтримка інших своїх партнерів, констатують естонські військові.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив у четвер, що він не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном.

Як відомо, Ізраїль у ці дні зважує варіанти відповіді на балістичну ракетну атаку Ірану 1 жовтня, яку той здійснив у відповідь на військові дії Ізраїлю в Лівані.

Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.