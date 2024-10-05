В Эстонии считают маловероятной масштабную войну на Ближнем Востоке

Генштаб Сил обороны Эстонии считает маловероятной масштабную региональную войну на Ближнем Востоке.

Сводку эстонского Генштаба приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Эстонские военные считают, что Израиль, скорее всего, воспользуется ослабленным положением "Хезболлы" после потери командного состава. Под влиянием также окажется Иран.

Генштаб Эстонии считает, что в случае значительного снижения боеспособности "Хезболлы" или ее уничтожения положение сил на Ближнем Востоке существенно изменится.

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Таким образом, Иран потеряет возможность влиять на Ливан и Израиль, а также и на весь регион в целом, говорится в сводке.

В то же время отмечается, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке влияет и на войну в Украине, часть международного внимания обращена на боевые действия в ближневосточном регионе.

В эстонском Генштабе считают, что на данный момент, большая региональная война все еще маловероятна. Однако, вероятно, Ирану и его партнерам, прежде всего "Хезболле", придется побороться за существование своих режимов.

Не исключено, что вместо российской поддержки, Ирану может понадобиться поддержка других своих партнеров, констатируют эстонские военные.

Напомним, президент США Джо Байден заявил в четверг, что он не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

Как известно, Израиль в эти дни взвешивает варианты ответа на баллистическую ракетную атаку Ирана 1 октября, которую тот совершил в ответ на военные действия Израиля в Ливане.

Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.