Байден оцінив ймовірність широкомасштабної війни на Близькому Сході

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що він не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном.

Заяву Байдена наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Президент США заявив, що такої війни можна уникнути, але для цього потрібно зробити більше.

Відповідаючи на питання, наскільки він впевнений, що такої війни можна уникнути, він зробив паузу і сказав: "Наскільки ви впевнені, що не буде дощу? Послухайте, я не вірю, що буде тотальна війна. Я думаю, що ми можемо її уникнути".

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"Але ще багато чого треба зробити, багато чого треба зробити", – додав президент США.

Коли його запитали, чи пошле він американські війська на допомогу Ізраїлю, він відповів, що "ми вже допомогли Ізраїлю" і "ми збираємося захищати Ізраїль".

Ізраїль у ці дні зважує варіанти відповіді на балістичну ракетну атаку Ірану 1 жовтня, яку той здійснив у відповідь на військові дії Ізраїлю в Лівані.

Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

США перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю під час атаки.