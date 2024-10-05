Байден пожартував про своє повернення у президентські перегони

Президент США Джо Байден вирішив пожартувати про своє повернення у президентські перегони.

Про це повідомляє Washington Post, інформує "Європейська правда".

Напередодні Байден здивував усіх, з’явившись у преспулі Білого дому, щоб відповісти на запитання журналістів.

Захід за участю американського президента тривав близько 15 хвилин.

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На завершення свого виступу Байден дозволив легкий жарт з приводу свого повернення у президентські перегони.

Коли президент США залишав кімнату, один із репортерів запитав, чи не збирається він переглянути своє рішення про вихід із президентських перегонів.

"Я повертаюсь", – відповів Байден і розсміявся.

Джо Байден відмовився від участі в президентських перегонах у липні і підтримав висунення від Демократичної партії віцепрезидентки Камали Гарріс.

Він раніше висловив сумніви у тому, що майбутні президентські вибори у США будуть мирними.

А нещодавно ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп збирає детальний набір виправдань, аби відкинути результат виборів у листопаді у випадку свого програшу.