Байден: Не впевнений, що президентські вибори пройдуть мирно

Президент США Джо Байден заявив, що сумнівається з приводу того, що майбутні президентські вибори в країні пройдуть мирно.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить CNN.

Відповідаючи на запитання журналіста про вибори, Байден висловив упевненість, що вони "будуть вільними і справедливими".

"Я не знаю, чи будуть вони мирними". Речі, які говорить (Дональд) Трамп, і речі, які він говорив минулого разу, коли йому не подобався результат виборів, були дуже небезпечними", – зазначив він.

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Байден і раніше висловлював сумнів щодо мирної передачі влади у випадку, якщо Трамп програє вибори.

Влітку Трамп заявляв, що визнає свою поразку на виборах, якщо ті будуть чесними та вільними.

А нещодавно ЗМІ повідомили, що Трамп збирає детальний набір виправдань, аби відкинути результат виборів у листопаді у випадку свого програшу.