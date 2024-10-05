Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку

Президент США Джо Байден решил пошутить о своем возвращении в президентскую гонку.

Об этом сообщает Washington Post, информирует "Европейская правда".

Накануне Байден удивил всех, появившись в пресс-пуле Белого дома, чтобы ответить на вопросы журналистов.

Мероприятие с участием американского президента длилось около 15 минут.

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В завершение своего выступления Байден позволил легкую шутку по поводу своего возвращения в президентскую гонку.

Когда президент США покидал комнату, один из репортеров спросил, не собирается ли он пересмотреть свое решение о выходе из президентской гонки.

"Я возвращаюсь", – ответил Байден и рассмеялся.

Джо Байден отказался от участия в президентской гонке в июле и поддержал выдвижение от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис.

Он ранее выразил сомнения в том, что предстоящие президентские выборы в США будут мирными.

А недавно СМИ сообщили, что Дональд Трамп собирает подробный набор оправданий, чтобы отвергнуть результат выборов в ноябре в случае своего проигрыша.