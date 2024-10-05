Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку
Президент США Джо Байден решил пошутить о своем возвращении в президентскую гонку.
Об этом сообщает Washington Post, информирует "Европейская правда".
Накануне Байден удивил всех, появившись в пресс-пуле Белого дома, чтобы ответить на вопросы журналистов.
Мероприятие с участием американского президента длилось около 15 минут.
В завершение своего выступления Байден позволил легкую шутку по поводу своего возвращения в президентскую гонку.
Когда президент США покидал комнату, один из репортеров спросил, не собирается ли он пересмотреть свое решение о выходе из президентской гонки.
"Я возвращаюсь", – ответил Байден и рассмеялся.
Джо Байден отказался от участия в президентской гонке в июле и поддержал выдвижение от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис.
Он ранее выразил сомнения в том, что предстоящие президентские выборы в США будут мирными.
А недавно СМИ сообщили, что Дональд Трамп собирает подробный набор оправданий, чтобы отвергнуть результат выборов в ноябре в случае своего проигрыша.