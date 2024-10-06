У Боснії проходять місцеві вибори, вперше з нестандартними кабінками для голосування

Громадяни Боснії і Герцеговини у неділю 6 жовтня голосують на місцевих виборах, що вперше проходять за нововведеннями для перешкоджання торгівлі голосами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Klix.ba.

Представників до місцевих органів влади обирають по всій території БіГ, окрім районів, постраждалих від катастрофічних повеней, де вибори відклали.

Всього обирають 3200 депутатів місцевих рад і понад 140 мерів.

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Дільниці відкрилися о 7 годині ранку і будуть працювати до 19:00. Станом на 11 годину ранку проголосували в середньому понад 14% зареєстрованих виборців, а в окремих районах явка вже сягала 26%.

Вибори вперше проходять згідно з оновленими правилами, встановленими Верховним представником Крістіаном Шмідтом: для виконання умови, що члени виборчої комісії мають бути присутні "протягом всього процесу голосування та підрахунку бюлетенів" замість стандартних кабінок громадяни голосують за місцями для голосування, відгородженими лише з боків та видимими виборчій комісії зі спини.

Klix.ba

Метою цього новвоведення є боротьба з продажем голосів, що було поширеною проблемою у попередні роки – тепер виборцям набагато важче непомітно сфотографувати свій бюлетень з голосом.

На додачу, цього разу на виборах масштабніше використовується різне електронне обладнання.

Стало відомо про перший гучний інцидент – на одній з дільниць виборець-кандидат, коли голосував, залишив на місці для голосування агітаційні матеріали, після чого ще довгий час не хотів йти з дільниці та спробував агітувати за себе.

Нагадаємо, Мілорад Додік, президент Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – активізував зусилля з її відокремлення від БіГ, що загрожує серйозною ескалацією на Балканах.