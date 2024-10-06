В Боснии проходят местные выборы, впервые с нестандартными кабинками для голосования

Граждане Боснии и Герцеговины в воскресенье 6 октября голосуют на местных выборах, которые впервые проходят по нововведениям для препятствования торговли голосами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Klix.ba.

Представителей в местные органы власти выбирают по всей территории БиГ, кроме районов, пострадавших от катастрофических наводнений, где выборы отложили.

Всего выбирают 3200 депутатов местных советов и более 140 мэров.

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Участки открылись в 7 часов утра и будут работать до 19:00. По состоянию на 11 часов утра проголосовали в среднем более 14% зарегистрированных избирателей, а в отдельных районах явка уже достигала 26%.

Выборы впервые проходят согласно обновленным правилам, установленным Верховным представителем Кристианом Шмидтом: для выполнения условия, что члены избирательной комиссии должны присутствовать "в течение всего процесса голосования и подсчета бюллетеней" вместо стандартных кабинок граждане голосуют за местами для голосования, отгороженными только по бокам и видимыми избирательной комиссии со спины.

Klix.ba

Целью этого нововведения является борьба с продажей голосов, что было распространенной проблемой в предыдущие годы – теперь избирателям гораздо труднее незаметно сфотографировать свой бюллетень с голосом.

В дополнение, на этот раз на выборах масштабнее используется различное электронное оборудование.

Стало известно о первом громком инциденте – на одном из участков избиратель-кандидат, когда голосовал, оставил на месте для голосования агитационные материалы, после чего еще долгое время не хотел уходить с участка и попытался агитировать за себя.

Напомним, Милорад Додик, президент Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – активизировал усилия по ее отделению от БиГ, что грозит серьезной эскалацией на Балканах.