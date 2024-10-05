Повені у Боснії: кількість загиблих збільшилась до 21, рятувальники шукають зниклих безвісти

У Боснії та Герцеговині у суботу вранці рятувальники розбирали завали в селі Доня Ябланіца в пошуках людей, які зникли безвісти під час масштабної повені, яка стала найбільш смертоносною за останні роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Наразі жертвами повені стала 21 особа, десятки вважаються зниклими безвісти.

Пізніше цього дня уряд проведе пресконференцію з приводу стихійного лиха.

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Рятувальники кажуть, що в районі повені є кілька сіл, до яких неможливо дістатися.

За повідомленнями боснійських ЗМІ, через сильні дощі вночі пошуки зниклих призупинили.

Боснійська футбольна асоціація (NFSBIH) відклала всі матчі через повені.

Виборча комісія Боснії вирішила відкласти місцеві вибори на ці вихідні в муніципалітетах, що постраждали від повеней, але продовжити голосування в інших місцях.

Зранку 4 жовтня повідомлялося, що внаслідок сильних злив у Боснії, що випали в ніч на п'ятницю, затопило кілька міст у центральній і південній частинах країни.

Після 16 загиблих у муніципалітеті Яблуніце рятувальники також знайшли тіла трьох людей у місті Фойніце, де негода зруйнувала багато осель і господарських будівель.