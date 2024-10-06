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Міністр оборони Нідерландів приїхав у прифронтовий Харків

Новини — Неділя, 6 жовтня 2024, 17:26 — Марія Ємець

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс прибув в Україну з неанонсованим візитом та відвідав Харків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з його офіційних соцмереж. 

Надвечір 6 жовтня Брекельманс опублікував фото з Харкова, нагадавши підписникам, що місто знаходиться лише за 40 км від кордону з Росією.

"Я бачив наслідки руйнівних російських обстрілів. Знищені квартири. Вимнення електроенергії. Як діти навчаються у бункерах. Україна може захиститися від цього всього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані", – написав він. 

Нагадаємо, свій перший на посаді закордонний візит Брекельманс здійснив також в Україну, за лічені дні після призначення нового уряду Нідерландів – тоді вони з новим очільником МЗС відвідали Одесу. 

Два тижні тому Брекельманс казав, що Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі поставлять три пускові установки.

Він також заявив, що НАТО має бути більш рішучим у випадках, коли російські дрони залітають на територію країн Альянсу. 

Брекельманс висловлював думку, що російсько-українська війна не завершиться ні у 2024 році, ні у 2025, а тому необхідно дивитися на довгострокову перспективу та не створювати хибних очікувань.

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Нідерланди Війна з РФ
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