Міністр оборони Нідерландів приїхав у прифронтовий Харків

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс прибув в Україну з неанонсованим візитом та відвідав Харків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з його офіційних соцмереж.

Надвечір 6 жовтня Брекельманс опублікував фото з Харкова, нагадавши підписникам, що місто знаходиться лише за 40 км від кордону з Росією.

In Kharkiv (40 km van de Russische grens) zag ik de gevolgen van de zware Russische bombardementen.



Verwoeste appartementen. Tekorten aan elektriciteit. Kinderen naar school in bunkers.



Oekraïne kan zich hiertegen alleen verdedigen door Rusland op grotere afstand te houden. pic.twitter.com/N70T8AZQyI Реклама: October 6, 2024

"Я бачив наслідки руйнівних російських обстрілів. Знищені квартири. Вимнення електроенергії. Як діти навчаються у бункерах. Україна може захиститися від цього всього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані", – написав він.

Нагадаємо, свій перший на посаді закордонний візит Брекельманс здійснив також в Україну, за лічені дні після призначення нового уряду Нідерландів – тоді вони з новим очільником МЗС відвідали Одесу.

Два тижні тому Брекельманс казав, що Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі поставлять три пускові установки.

Він також заявив, що НАТО має бути більш рішучим у випадках, коли російські дрони залітають на територію країн Альянсу.

Брекельманс висловлював думку, що російсько-українська війна не завершиться ні у 2024 році, ні у 2025, а тому необхідно дивитися на довгострокову перспективу та не створювати хибних очікувань.