Міністр оборони Нідерландів: НАТО має бути більш рішучим щодо російських дронів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що НАТО має чітко дати Росії зрозуміти, що порушення повітряного простору країн Альянсу є неприйнятним.

Про це він сказав в інтерв'ю Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Міністр вбачає у періодичних порушеннях повітряного простору НАТО російськими безпілотниками певну стратегію.

"Тепер ми знаємо, що це, звісно, стратегія Росії – щоразу йти на крок далі і маленькими кроками промацувати, як далеко можна зайти. І тому я думаю, що ми маємо чітко заявити, що це неприйнятно", – сказав Брекельманс.

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За його словами, в окремих держав-членів є свої засоби протиповітряної оборони, якщо йдеться про прості дрони.

"Тому вони також несуть відповідальність за знищення цих дронів, якщо це необхідно. Але якщо справа складніша, якщо їм потрібна підтримка НАТО, я думаю, що альянс також має бути в змозі надати таку підтримку", – сказав міністр.

"І ми повинні постійно обговорювати з союзниками, чи достатньо у нас засобів для захисту нашого повітряного простору. І якщо ні, то ми повинні переконатися, що для цього потрібно більше, більше давати, більше постачати. Тому що, як я вже сказав, послання Росії має бути чітким: порушення повітряного простору НАТО неприйнятне", – наголосив Брекельманс.

Нагадаємо, минулого тижня поблизу державного кордону Латвії з Білоруссю було виявлено непізнаний повітряний об'єкт, який наблизився до кордону і перетнув його на території Краславського краю.

Для обстеження району з бази в Лієлварді було піднято в повітря винищувачі патрульної місії НАТО, які жодних підозрілих об'єктів у повітряному просторі Латвії не виявили.

Пізніше військові повідомили, що непізнаним "об'єктом" у небі Латгале, через який підняли винищувачі НАТО, виявилася зграя птахів.

Латвійське Міноборони наголошує, що Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО продовжують стежити за ситуацією на східному кордоні, і спостереження за повітряним простором після інциденту 7 вересня посилено.

Як повідомлялося, 7 вересня в Гайгалавській волості Резекненського краю впав російський безпілотник типу "Шахед". Національні збройні сили стежили за його наближенням, але не ухвалили рішення ні збити безпілотник, ні підняти в повітря літаки НАТО, що викликало критику з боку громадськості.