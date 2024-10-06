Министр обороны Нидерландов приехал в прифронтовой Харьков

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину с неанонсированным визитом и посетил Харьков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из его официальных соцсетей.

Вечером 6 октября Брекельманс опубликовал фото из Харькова, напомнив подписчикам, что город находится всего в 40 км от границы с Россией.

In Kharkiv (40 km van de Russische grens) zag ik de gevolgen van de zware Russische bombardementen.



Verwoeste appartementen. Tekorten aan elektriciteit. Kinderen naar school in bunkers.



Oekraïne kan zich hiertegen alleen verdedigen door Rusland op grotere afstand te houden. pic.twitter.com/N70T8AZQyI Реклама: October 6, 2024

"Я видел последствия интенсивных российских обстрелов. Уничтоженные квартиры. Отключения электроэнергии. Как дети учатся в бункерах. Украина может защититься от этого всего лишь одним способом – держа Россию на большем расстоянии", – написал он.

Напомним, свой первый на посту зарубежный визит Брекельманс совершил в Украину, за считанные дни после назначения нового правительства Нидерландов – тогда они с новым главой МИД посетили Одессу.

Две недели назад Брекельманс говорил, что Нидерланды уже поставили Украине радарную систему к ЗРК Patriot и вскоре поставят три пусковые установки.

Он также заявил, что НАТО должно быть более решительным в случаях, когда российские дроны залетают на территорию стран Альянса.

Брекельманс высказывал мнение, что российско-украинская война не завершится ни в 2024 году, ни в 2025, а потому необходимо смотреть на долгосрочную перспективу и не создавать ложных ожиданий.