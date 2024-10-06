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Министр обороны Нидерландов приехал в прифронтовой Харьков

Новости — Воскресенье, 6 октября 2024, 17:26 — Мария Емец

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину с неанонсированным визитом и посетил Харьков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из его официальных соцсетей.

Вечером 6 октября Брекельманс опубликовал фото из Харькова, напомнив подписчикам, что город находится всего в 40 км от границы с Россией.

"Я видел последствия интенсивных российских обстрелов. Уничтоженные квартиры. Отключения электроэнергии. Как дети учатся в бункерах. Украина может защититься от этого всего лишь одним способом – держа Россию на большем расстоянии", – написал он.

Напомним, свой первый на посту зарубежный визит Брекельманс совершил  в Украину, за считанные дни после назначения нового правительства Нидерландов – тогда они с новым главой МИД посетили Одессу.

Две недели назад Брекельманс говорил, что Нидерланды уже поставили Украине радарную систему к ЗРК Patriot и вскоре поставят три пусковые установки.

Он также заявил, что НАТО должно быть более решительным в случаях, когда российские дроны залетают на территорию стран Альянса.

Брекельманс высказывал мнение, что российско-украинская война не завершится ни в 2024 году, ни в 2025, а потому необходимо смотреть на долгосрочную перспективу и не создавать ложных ожиданий.

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