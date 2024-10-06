ЗМІ: ЄС змінить модель фінансування військової допомоги для України через постійні вето Угорщини

Євросоюз відійде від теперішньої моделі фінансування військової підтримки України через Європейський фонд миру, що пов’язано у тому числі з постійними вето з боку Угорщини.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24.

У середу наступного тижня посли ЄС нібито повинні досягти політичної згоди щодо умов надання Україні європейської частки допомоги у кредиті на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо, йдеться про кредит від G7, у межах якого ЄС планує надати до 35 млрд євро.

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Проєкт рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% – у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги. Для рішення достатньо буде більшості, тож Угорщина не зможе заветувати його.

Постійні перешкоди з боку Будапешта є однією з причин, чому у ЄС планують відійти від використання Європейського фонду миру як основного інструмента військової підтримки України.

Досі близько 90% коштів з доходів від заморожених активів російського центрального банку спрямовували на підтримку України саме через Фонд миру: у ЄС погодили таке рішення у червні, обійшовши опір Угорщини, і за місяць перерахували туди перший транш.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що, окрім першого траншу, до кінця року таким же чином на підтримку України хочуть спрямувати ще 1 мільярд євро.