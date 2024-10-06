СМИ: ЕС изменит модель финансирования военной помощи для Украины из-за постоянных вето Венгрии

Евросоюз отойдет от нынешней модели финансирования военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, что связано в том числе с постоянными вето со стороны Венгрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24.

В среду на следующей неделе послы ЕС якобы должны достичь политического согласия относительно условий предоставления Украине европейской доли помощи в кредите на 50 млрд евро с использованием доходов от замороженных российских активов.

Напомним, речь идет о кредите от G7, в рамках которого ЕС планирует предоставить до 35 млрд евро.

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Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% – в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи. Для решения достаточно будет большинства, поэтому Венгрия не сможет ветировать его.

Постоянные препятствия со стороны Будапешта являются одной из причин, почему в ЕС планируют отойти от использования Европейского фонда мира как основного инструмента военной поддержки Украины.

До сих пор около 90% средств из доходов от замороженных активов российского центрального банка направляли на поддержку Украины именно через Фонд мира: в ЕС согласовали такое решение в июне, обойдя сопротивление Венгрии, и через месяц перечислили туда первый транш.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что, кроме первого транша, до конца года таким же образом на поддержку Украины хотят направить еще 1 миллиард евро.