З Молдови видворили іноземця через "загрозу для нацбезпеки"

З Молдови депортували 60-річного громадянина неназваної країни через те, що його діяльність визнали загрозою для національної безпеки.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосив Генеральний інспекторат міграції.

60-річному громадянину неназваної країни заборонили в’їзд до Молдови на наступні 5 років та видворили. До кордону його супроводжували співробітники Генінспекторату міграції та Служби інформації та безпеки.

"Захід видворення застосували у зв’язку з його втручанням у внутрішні справи Молдови, що створює загрози для національної безпеки нашої країни", – повідомили в інспектораті.

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Законодавство Молдови передбачає, що іноземного громадянина можуть оголосити небажаною особою, якщо він здійснював, здійснює чи може планувати діяльність, яка створюватиме загрози для національної безпеки або громадського порядку.

Нагадаємо, за кілька тижнів – 20 жовтня – у Молдові відбудуться президентські вибори. Одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові.

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