Из Молдовы выдворили иностранца из-за "угрозы для нацбезопасности"

Из Молдовы депортировали 60-летнего гражданина неназванной страны из-за того, что его деятельность признали угрозой для национальной безопасности.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявил Генеральный инспекторат миграции.

60-летнему гражданину неназванной страны запретили въезд в Молдову на следующие 5 лет и выдворили. До границы его сопровождали сотрудники Генинспектората миграции и Службы информации и безопасности.

"Меру выдворения применили в связи с его вмешательством во внутренние дела Молдовы, что создает угрозы для национальной безопасности нашей страны", – сообщили в инспекторате.

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Законодательство Молдовы предусматривает, что иностранного гражданина могут объявить нежелательным лицом, если он осуществлял, осуществляет или может планировать деятельность, которая будет создавать угрозы для национальной безопасности или общественного порядка.

Напомним, через несколько недель – 20 октября – в Молдове состоятся президентские выборы. Одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС .

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове .