Нідерланди офіційно підтвердили, що перші F-16 вже в Україні: незабаром буде нова партія

Нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс офіційно підтвердив, що в Україну надійшли перші винищувачі F-16, які зобов'язались передати Нідерланди.

Про це міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що передача Україні сучасних винищувачів була вкрай необхідною, враховуючи ситуацію з ударами РФ по українських містах.

"Вперше я можу офіційно повідомити, що перші голландські винищувачі F-16 доставлені в Україну", – написав Брекельманс.

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Він додав, що решта з 24 обіцяних винищувачів буде доставлена в Україну в найближчі місяці.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.

За неофіційними даними, у першій партії F-16, яку отримала Україна, були шість літаків з Нідерландів і кілька з Данії.

Також винищувачі F-16 Україні зобов'язались надати Бельгія та Норвегія.