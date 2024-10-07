Нидерланды официально подтвердили, что первые F-16 уже в Украине: вскоре будет новая партия

Нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс официально подтвердил, что в Украину поступили первые истребители F-16, которые обязались передать Нидерланды.

Об этом министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что передача Украине современных истребителей была крайне необходимой, учитывая ситуацию с ударами РФ по украинским городам.

"Впервые я могу официально сообщить, что первые голландские истребители F-16 доставлены в Украину", – написал Брекельманс.

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Он добавил, что остальные из 24 обещанных истребителей будут доставлены в Украину в ближайшие месяцы.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.

По неофициальным данным, в первой партии F-16, которую получила Украина, были шесть самолетов из Нидерландов и несколько из Дании.

Также истребители F-16 Украине обязались предоставить Бельгия и Норвегия.