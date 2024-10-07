Остін розповів ізраїльському колезі про збереження значних сил США на Близькому Сході

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом, під час якої йшлося про поточну ситуацію на Близькому Сході.

Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера, яку наводить "Європейська правда".

В ході розмови очільники оборонних відомств обговорили дестабілізуючі дії Ірану на Близькому Сході та поточну ситуацію в Лівані та секторі Газа.

Остін підтвердив непохитну прихильність США забезпеченню безпеки Ізраїлю, припиненню вогню в Газі та досягненню рішення, яке дає змогу громадянам безпечно повернутися до своїх домівок по обидва боки кордону Ізраїлю та Лівану.

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Глава Пентагону також підтвердив підтримку США права Ізраїлю на самооборону і наголосив, що Сполучені Штати зберігають значний потенціал у регіоні для захисту американського контингенту та об'єктів, надання подальшої підтримки самообороні Ізраїлю і стримування подальшої ескалації.

Міністри підтвердили прихильність стримуванню Ірану та підтримуваних ним проксі від використання ситуації у своїх інтересах або розширення конфлікту на Близькому Сході.

Як відомо, Ізраїль у ці дні зважує варіанти відповіді на балістичну ракетну атаку Ірану 1 жовтня, яку той здійснив у відповідь на військові дії Ізраїлю в Лівані.

Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Президент США Джо Байден заявляв, що не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном.