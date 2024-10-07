Остин рассказал израильскому коллеге о сохранении значительных сил США на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом, во время которого речь шла о текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Пата Райдера, которое приводит "Европейская правда".

В ходе разговора руководители оборонных ведомств обсудили дестабилизирующие действия Ирана на Ближнем Востоке и текущую ситуацию в Ливане и секторе Газа.

Остин подтвердил непоколебимую приверженность США обеспечению безопасности Израиля, прекращению огня в Газе и достижению решения, которое позволяет гражданам безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы Израиля и Ливана.

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Глава Пентагона также подтвердил поддержку США права Израиля на самооборону и подчеркнул, что Соединенные Штаты сохраняют значительный потенциал в регионе для защиты американского контингента и объектов, оказания дальнейшей поддержки самообороне Израиля и сдерживания дальнейшей эскалации.

Министры подтвердили приверженность сдерживанию Ирана и поддерживаемых им прокси от использования ситуации в своих интересах или расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Как известно, Израиль в эти дни взвешивает варианты ответа на баллистическую ракетную атаку Ирана 1 октября, которую тот совершил в ответ на военные действия Израиля в Ливане.

Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Президент США Джо Байден заявлял, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.