Добровольчі формування Естонії розпочали військові навчання

Із 7 до 13 жовтня на півдні Естонії відбуватимуться навчання Кайтселійту (добровольчі воєнізовані формування) Sibul, у яких візьмуть участь усі регіональні дружини організації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Основною метою навчань є відпрацювання виконання завдань воєнного часу підрозділами сухопутної оборони в максимально реалістичних умовах.

Основна діяльність підрозділів пов'язана з оборонними діями: створенням бойових позицій і різних загороджень, підготовкою місць для засідки, захистом і комплектуванням контрольно-пропускних пунктів і блокпостів", – пояснив голова південного округу Кайтселійта, підполковник Рауль Кютт.

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Крім членів Кайтселійта, у навчаннях візьмуть участь резервісти сухопутних військ, які пройдуть перепідготовку щодо поводження зі зброєю і навичок стрільби.

Навчання в основному торкнуться волостей Ельва, Тирва, Отепя, Валга, Вільянді, Мульгі і Пихья-Сакала.

Під час навчань на дорогах можливі короткочасні зупинки руху.

Як повідомлялося, з 7 жовтня у Литві розпочинаються міжнародні військові навчання "Залізний вовк – 2024-ІІ", які триватимуть 10 днів.

Минулими вихідними в Алітусському районі Литві проходили оціночні польові тактичні навчання "Осінній стрілець 2024", організовані 1-м підрозділом Спілки стрільців Литви, що має ім'я Антанаса Юозапавічюса.