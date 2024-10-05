У Литві проходять навчання "Осінній стрілець 2024"

Цими вихідними в Алітусському районі Литві відбуваються оціночні польові тактичні навчання "Осінній стрілець 2024", організовані 1-м підрозділом Спілки стрільців Литви, що має ім'я Антанаса Юозапавічюса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Навчання проводять як удень, так і в темний час доби: стрільці пересуватимуться пішки і на транспортних засобах, використовуватимуть імітацію боєприпасів, спеціальні засоби і димові шашки.

Більша частина завдань виконуватиметься на цивільних територіях, використання яких заздалегідь погоджено з органами місцевого самоврядування та власниками територій.

Реклама:

Організатори навчань гарантують, що під час навчань дотримуватимуться природоохоронних правил, а після навчань територію буде приведено до ладу.

"Можуть бути шум, дим. Жителів просять зберігати спокій і розуміння – адже навчання проводять для того, щоб люди почувалися в більшій безпеці", – заявив командир підрозділу Скірмантас Валаткявічюс.

Союз стрільців Литви організовує подібні навчання в різних муніципалітетах і регіонах країни з 2022 року.

Нагадаємо, у порту Гамбурга протягом 26-28 вересня проходили навчання Бундесверу під кодовою назвою Red Storm Alpha, покликані відпрацювати захист критичної інфраструктури.

Минулого тижня США перекинули до Греції групу винищувачів F-35 для участі в навчаннях.