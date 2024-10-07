Добровольческие формирования Эстонии начали военные учения

С 7 по 13 октября на юге Эстонии пройдут учения Кайтселийта (добровольческие военизированные формирования) Sibul, в которых примут участие все региональные дружины организации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

"Основной целью учений является отработка выполнения задач военного времени подразделениями сухопутной обороны в максимально реалистичных условиях.

Основная деятельность подразделений связана с оборонительными действиями: созданием боевых позиций и различных заграждений, подготовкой мест для засады, защитой и комплектованием контрольно-пропускных пунктов и блокпостов", – пояснил председатель южного округа Кайтселийта, подполковник Рауль Кютт.

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Кроме членов Кайтселийта, в учениях примут участие резервисты сухопутных войск, которые пройдут переподготовку по обращению с оружием и навыкам стрельбы.

Учения в основном затронут волости Эльва, Тырва, Отепя, Валга, Вильянди, Мульги и Пыхья-Сакала.

Во время учений на дорогах возможны кратковременные остановки движения.

Как сообщалось, с 7 октября в Литве начинаются международные военные учения "Железный волк – 2024-II", которые продлятся 10 дней.

В минувшие выходные в Алитусском районе Литвы проходили оценочные полевые тактические учения "Осенний стрелок 2024", организованные 1-м подразделением Союза стрелков Литвы, носящим имя Антанаса Юозапавичюса.