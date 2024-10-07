35-річний генсек партії Шольца неочікувано йде з політики

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини, представником якої є канцлер Олаф Шольц, несподівано оголосив про відставку і зупинку політичної кар’єри.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Генсек СДПН Кевін Кюнерт опублікував листа про те, що залишає посаду і не буде висуватися на наступних федеральних виборах.

"У найближчому майбутньому мені потрібна енергія, якої вимагають моя посада і виборча кампанія, щоб одужати", – пояснив 35-річний Кюнерт, не розкриваючи, які проблеми стали причиною його рішення.

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За інформацією видання, Кюнерт вже взяв лікарняний і найближчим часом не буде погоджуватися на спілкування зі ЗМІ. Пізніше протягом дня очікуються заяви партійних лідерів з приводу його рішення, а увечері президія СДПН проведе онлайн-зустріч.

Кюнерт був генеральним секретарем СДПН з 2021 року і тоді ж був обраний до Бундестагу.

Нагадаємо, одне з останніх опитувань у Франції засвідчило, що у Німеччині значно більше громадян довіряють кандидату у канцлери від найбільшої опозиційної сили Фрідріху Мерцу, аніж чинному канцлеру Олафу Шольцу.

Проте Шольц підтвердив намір знову претендувати на посаду очільника уряду наступного року, незважаючи на низький рейтинг.