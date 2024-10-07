35-летний генсек партии Шольца неожиданно уходит из политики

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии, представителем которой является канцлер Олаф Шольц, неожиданно объявил об отставке и остановке политической карьеры.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Генсек СДПГ Кевин Кюнерт опубликовал письмо о том, что покидает пост и не будет выдвигаться на следующих федеральных выборах.

"В ближайшем будущем мне нужна энергия, которой требуют моя должность и избирательная кампания, чтобы выздороветь", – пояснил 35-летний Кюнерт, не раскрывая, какие проблемы стали причиной его решения.

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По информации издания, Кюнерт уже взял больничный и в ближайшее время не будет соглашаться на общение со СМИ. Позже в течение дня ожидаются заявления партийных лидеров по поводу его решения, а вечером президиум СДПГ проведет онлайн-встречу.

Кюнерт был генеральным секретарем СДПГ с 2021 года и тогда же был избран в Бундестаг.

Напомним, один из последних опросов во Франции показал, что в Германии значительно больше граждан доверяют кандидату в канцлеры от крупнейшей оппозиционной силы Фридриху Мерцу, чем действующему канцлеру Олафу Шольцу.

Однако Шольц подтвердил намерение снова претендовать на должность главы правительства в следующем году, несмотря на низкий рейтинг.