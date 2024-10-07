Опозиція в Британії критикує рішення віддати архіпелаг із військовою базою США

Опозиційна Консервативна партія Великої Британії розкритикувала рішення лейбористського уряду передати Маврикію спірний архіпелаг Чагос, де розташована військова база США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Під час засідання Палати громад у понеділок, 7 жовтня, тіньовий міністр закордонних справ Британії Ендрю Мітчелл звинуватив лейбористів у тому, що вони віддають "ключовий стратегічний військовий актив державі, яка ніколи його не контролювала".

Мітчелл також додав, що передання Чагосу "надає допомогу нашим ворогам" та "підриває стратегічну мережу оборонних інтересів Британії".

Реклама:

Депутат-консерватор Ендрю Розінделл заявив про "ганебний день для британської демократії", звинувативши лейбористський уряд у відсутності консультацій з корінним населенням архіпелагу.

А колишній лідер Консервативної партії Ієн Дункан Сміт звернув увагу, що уряд Маврикія "винен у значних порушеннях прав людини" та діє "в союзі з Китаєм".

Глава британського МЗС Девід Леммі пояснював, що рішення ухвалили через спірний статус Чагосу, а з юридичного погляду могло б ітись про "відмову від військової бази взагалі або порушення міжнародного права".

Минулого тижня уряди Британії та Маврикію досягли угоди, згідно з якою останній отримує контроль над архіпелагом Чагос, який називають останньою африканською колонією Британії.

До нього належить американська авіабазу на атолі Дієго-Гарсія, яка, згідно з умовами угоди, залишиться під британсько-американським контролем щонайменше на наступні 99 років.

Маврикій довгий час стверджував, що був змушений віддати Чагос в обмін на власну незалежність від Великої Британії, а понад 1000 жителів островів були примусово виселені на вимогу США.