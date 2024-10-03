Британія відмовляється від контролю над стратегічним архіпелагом в Індійському океані

Велика Британія вирішила передати контроль над архіпелагом Чагос в Індійському океані, який контролює від початку ХІХ століття, Маврикію, поклавши край 50-річній суперечці.

Про це, як пише "Європейська правда", британський уряд повідомив у четвер, 3 жовтня.

Угода між Британією та Маврикієм передбачає передання останньому архіпелагу Чагос, зокрема атола Дієго-Гарсія, на якому розташована військова база, що використовується Британією та США і відіграє вирішальну роль у стабільності регіону та міжнародній безпеці.

Згідно з угодою, база залишатиметься під юрисдикцією Британії та США щонайменше протягом наступних 99 років.

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Водночас на інших атолах Маврикій зможе "вільно реалізовувати програму переселення", а Британія надасть грошову та іншу підтримку корінному населенню, яке було змушене раніше виїхати, та власне Маврикію, поки на Дієго-Гарсія перебуватиме військова база.

Уряд Британії стверджує, що договір "виправить кривди минулого і продемонструє прихильність обох сторін до підтримки добробуту" корінного населення островів.

Маврикій намагається повернути архіпелаг Чагос під свій контроль від Великої Британії, яка отримала острови за Паризькою угодою 1814 року від Франції.

З 1971 року Британія на вимогу США вислала з Дієго-Гарсіа корінне населення, яке переїхало в Маврикій та Англію. Це вважається однією з найганебніших сторінок сучасної британської колоніальної історії.

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