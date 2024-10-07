Оппозиция в Британии критикует решение отдать архипелаг с военной базой США

Оппозиционная Консервативная партия Великобритании раскритиковала решение лейбористского правительства передать Маврикию спорный архипелаг Чагос, где расположена военная база США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Во время заседания Палаты общин в понедельник, 7 октября, теневой министр иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл обвинил лейбористов в том, что они отдают "ключевой стратегический военный актив государству, которое никогда его не контролировало".

Митчелл также добавил, что передача Чагоса "оказывает помощь нашим врагам" и "подрывает стратегическую сеть оборонных интересов Британии".

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Депутат-консерватор Эндрю Розинделл заявил о "позорном дне для британской демократии", обвинив лейбористское правительство в отсутствии консультаций с коренным населением архипелага.

А бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит обратил внимание, что правительство Маврикия "виновно в значительных нарушениях прав человека" и действует "в союзе с Китаем".

Глава британского МИД Дэвид Лемми объяснял, что решение приняли из-за спорного статуса Чагосу, а с юридической точки зрения могло бы идти об "отказе от военной базы вообще или нарушении международного права".

На прошлой неделе правительства Великобритании и Маврикия достигли соглашения, согласно которому последний получает контроль над архипелагом Чагос, который называют последней африканской колонией Британии.

К нему относится американская авиабаза на атолле Диего-Гарсия, которая, согласно условиям соглашения, останется под британско-американским контролем по меньшей мере на следующие 99 лет.

Маврикий долгое время утверждал, что был вынужден отдать Чагос в обмен на собственную независимость от Великобритании, а более 1000 жителей островов были принудительно выселены по требованию США.