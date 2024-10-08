Трамп назвав вибори в США "найважливішим днем в історії Ізраїлю"

Експрезидент США Дональд Трамп, виступаючи на заході, присвяченому річниці нападу ХАМАС на Ізраїль, заявив у понеділок, що його обрання або поразка на виборах в листопаді ознаменує "найважливіший день в історії Ізраїлю".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Трамп назвав перемогу своєї конкурентки Камали Гарріс в 2024 році екзистенційною загрозою для Ізраїлю.

"Якщо ми не виграємо ці вибори, це матиме величезні наслідки для всього", – сказав він.

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Трамп і Гарріс перервали передвиборчу кампанію заради урочистих заходів з нагоди річниці нападу ХАМАС на Ізраїль, колишній президент вкотре бездоказово звинуватив демократичну адміністрацію у звірствах, що сталися рік тому.

"Напад 7 жовтня ніколи б не стався, якби я був президентом. Останні два роки довели, що слабкість породжує лише насильство і війну", – заявив Трамп.

Напади, які забрали життя 1200 людей, спричинили кривавий конфлікт в регіоні, викликали хвилю антисемітизму і стали головним питанням кампанії 2024 року, були в центрі уваги обох кампаній в понеділок.

Гарріс виступила у Військово-морській обсерваторії, де назвала різанину "чистим злом" і закликала "світ ніколи не забути" про те, що сталося.

Пізніше в понеділок увечері Трамп звернувся до натовпу єврейських лідерів, які підтримують його, у своєму гольф-клубі і назвав 7 жовтня "однією з найтемніших годин у всій історії людства".

Трамп заявив, що "антиєврейська ненависть повернулася навіть сюди, в Америку" і "особливо в лавах Демократичної партії". Він сказав, що Республіканська партія "не заражена цією жахливою хворобою, і не буде заражена, поки я на чолі".

На заході в Маямі Трамп запалив свічку в пам'ять про жертв теракту 7 жовтня і дав низку обіцянок присутнім.

"Я не дозволю, щоб єврейській державі загрожувало знищення, я не дозволю ще одного голокосту єврейського народу. Я не дозволю вести джихад проти Америки або наших союзників, і я підтримаю право Ізраїлю на перемогу у війні з тероризмом, і він повинен виграти її швидко", – сказав Трамп під оплески.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив у понеділок, 7 жовтня, що, на його думку, він повинен отримати "100% голосів євреїв", адже "ніхто не зробив більше для єврейського народу", ніж він.

Трамп також вважає, що Ізраїлю слід завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку.