Трамп вважає, що повинен отримати 100% голосів євреїв на виборах

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив у понеділок, 7 жовтня, що, на його думку, він повинен отримати "100% голосів євреїв", адже "ніхто не зробив більше для єврейського народу", ніж він.

Його слова цитує CNN, передає "Європейська правда".

Вранці 7 жовтня, у роковини нападу ХАМАС на Ізраїль, Трамп заявив, що атаки "ніколи б не сталися", якби він був президентом.

"Ніхто не зробив більше для єврейського народу, ніж я. Ніхто не зробив більше для Ізраїлю на посаді президента, можливо, навіть після того, як став президентом", – сказав Трамп.

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Також Трамп вкотре розкритикував чинного американського президента Джо Байдена, заявивши, що він "найгірший президент-міжнародник в історії".

"Я маю на увазі, подивіться, що сталося з Україною. Подивіться, що сталося з 7 жовтня. Якби я був там, 7 жовтня ніколи б не сталося", – впевнений Трамп.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

Після цього, Трамп висловив думку, що Ізраїлю слід завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку, хоча Байден сподівається, що Ізраїль обере зважений підхід.