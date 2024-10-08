Трамп назвал выборы в США "самым важным днем в истории Израиля"

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии, посвященном годовщине нападения ХАМАС на Израиль, заявил в понедельник, что его избрание или поражение на выборах в ноябре ознаменует "самый важный день в истории Израиля".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Трамп назвал победу своей конкурентки Камалы Харрис в 2024 году экзистенциальной угрозой для Израиля.

"Если мы не выиграем эти выборы, это будет иметь огромные последствия для всего", – сказал он.

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Трамп и Харрис прервали предвыборную кампанию ради торжественных мероприятий по случаю годовщины нападения ХАМАС на Израиль, бывший президент в очередной раз бездоказательно обвинил демократическую администрацию в зверствах, произошедших год назад.

"Нападение 7 октября никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Последние два года доказали, что слабость порождает только насилие и войну", – заявил Трамп.

Нападения, которые унесли жизни 1200 человек, вызвали кровавый конфликт в регионе, вызвали волну антисемитизма и стали главным вопросом кампании 2024 года, были в центре внимания обеих кампаний в понедельник.

Харрис выступила в Военно-морской обсерватории, где назвала резню "чистым злом" и призвала "мир никогда не забыть" о том, что произошло.

Позже в понедельник вечером Трамп обратился к толпе поддерживающих его еврейских лидеров в своем гольф-клубе и назвал 7 октября "одним из самых темных часов во всей истории человечества".

Трамп заявил, что "антиеврейская ненависть вернулась даже сюда, в Америку" и "особенно в рядах Демократической партии". Он сказал, что Республиканская партия "не заражена этой ужасной болезнью, и не будет заражена, пока я во главе".

На мероприятии в Майами Трамп зажег свечу в память о жертвах теракта 7 октября и дал ряд обещаний присутствующим.

"Я не позволю, чтобы еврейскому государству угрожало уничтожение, я не позволю еще одного холокоста еврейского народа. Я не позволю вести джихад против Америки или наших союзников, и я поддержу право Израиля на победу в войне с терроризмом, и он должен выиграть ее быстро", – сказал Трамп под аплодисменты.

Как сообщалось, Дональд Трамп заявил в понедельник, 7 октября, что, по его мнению, он должен получить "100% голосов евреев", ведь "никто не сделал больше для еврейского народа", чем он.

Трамп также считает, что Израилю следует нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку.