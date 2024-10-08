Польські фермери відновлюють блокаду вантажного руху на кордоні з Україною
Польські фермери збираються відновити блокаду руху вантажів через кордон з Україною, як минулого року, та анонсували першу блокаду для КПП "Медика-Шегині", яку хочуть тримати до кінця року.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила Державна митна служба України.
У відомстві зазначили, що отримали від польської сторони інформацію про плани місцевих фермерів почати блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня і тримати блокаду до 31 грудня.
Це повідомлення опублікували у вівторок 8 жовтня.
"Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі. У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково", – зазначили у Держмитслужбі.
Інформацію про акцію опублікував один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер, зазначивши, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".
Prace na polu ogarnięte. Można walczyć o swoje.– Rafał Mekler (@MeklerRafal) October 7, 2024
I dobrze!
Rolnicy wracają do gry. pic.twitter.com/M1KalBpzJF
У заявці на акцію вказані ті ж часові рамки, з 8 жовтня до 31 грудня; конкретна година початку блокади не зазначена.
Раніше Польща попередила про значні труднощі у русі зі свого боку кордону на КПП "Ягодин-Дорогуськ" до 14 листопада у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття.
Попередня блокада фермерів, що тривала всю холодну пору року, завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП "Гребенне – Рава-Руська".
Незадовго перед тим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.
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