У Польщі попередили про труднощі на КПП з Україною: ремонт до 14 листопада

У зв'язку з ремонтом дорожнього покриття прикордонного переходу в польському Дорогуську (з українського боку – КПП "Ягодин") будуть значні труднощі в русі.

Про це повідомило в п'ятницю Надбужанське відділення Прикордонної служби Польщі, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Водіям вантажівок слід очікувати на ускладнення руху та довший час очікування на в'їзд до Польщі.

Очікувана дата завершення реконструкції – 14 листопада цього року. До цього часу перевізники, за можливості, повинні обирати інші пункти перетину кордону.

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Роботи та пов'язані з ними труднощі розпочнуться в понеділок.

У п'ятницю близько 300 вантажівок стояли в черзі на виїзд з Польщі в Україну через прикордонний перехід в Дорогуську, а приблизний час очікування на перетин кордону становив 10-12 годин.

У квітні польські протестувальники згорнули блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ", яка тривала з 9 лютого. Це відбулося після рішення війта гміни про згортання протесту.

Це також відбулось після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.

Вранці 29 квітня стало відомо, що польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська", який був останнім заблокованим КПП.