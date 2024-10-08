У Швеції планують прописати заборону шлюбів між двоюрідними братами й сестрами

В уряді Швеції планують законодавчо прописати заборону шлюбів між двоюрідними братами й сестрами, а також між дядьком/тіткою і племінницею/племінником.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Дослідницька група, створена урядом восени минулого року, після дослідження питання рекомендувала прописати у законодавстві неможливість укладення шлюбу між двоюрідними братами й сестрами, а також між дядьком/тіткою і племінницею/племінником.

Нововведення може набути чинності з 2026 року.

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У Швеції вже закріплена заборона шлюбів між дітьми і їхніми батьками, а також між близнятами. Для людей, які є братами й сестрами лише за одним із батьків, були можливі винятки, але законодавчої заборони щодо інших близьких родичів наразі немає. Тепер цю прогалину рекомендують усунути, як і виняток для братів-сестер за одним із батьків.

Аргументами наводять те, що такі шлюби створюють підвищений ризик мертвонародження і серйозних вад здоров’я у спільних дітей, а також загрозу, що один з подружжя буде зазнавати обмежень у свободі та психологічного тиску, зокрема якщо йдеться про молодших жінок.

Рекомендують також прописати невизнання таких шлюбів у Швеції, якщо вони були укладені в іншій країні та між негромадянами Швеції.

Статистики щодо поширеності шлюбів між близькими родичами у Швеції не наводять.

Сусідня Норвегія запровадила це нововведення влітку 2024 року, також з ключовим аргументом про ризики для здоров’я майбутніх дітей такого подружжя.

Нагадаємо, у Ватикані звільнили з банку двох працівників, чоловіка і жінку, які уклали шлюб попри заборону.

У Греції після легалізації одностатевих шлюбів лідер опозиції побрався зі своїм партнером.