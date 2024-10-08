В Швеции планируют прописать запрет браков между двоюродными братьями и сестрами

В правительстве Швеции планируют законодательно прописать запрет браков между двоюродными братьями и сестрами, а также между дядей/тетей и племянницей/племянником.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Исследовательская группа, созданная правительством осенью прошлого года, после исследования вопроса рекомендовала прописать в законодательстве невозможность заключения брака между двоюродными братьями и сестрами, а также между дядей/тетей и племянницей/племянником.

Нововведение может вступить в силу с 2026 года.

Реклама:

В Швеции уже закреплен запрет браков между детьми и их родителями, а также между близнецами. Для людей, которые являются братьями и сестрами только по одному из родителей, были возможны исключения, но законодательного запрета в отношении других близких родственников пока нет. Теперь этот пробел рекомендуют устранить, как и исключение для братьев-сестер по одному из родителей.

Аргументами приводят то, что такие браки создают повышенный риск мертворождения и серьезных проблем со здоровьем у общих детей, а также угрозу, что один из супругов будет испытывать ограничения в свободе и психологическое давление, в частности если речь идет о младших женщинах.

Рекомендуют также прописать непризнание таких браков в Швеции, если они были заключены в другой стране и между негражданами Швеции.

Статистики по распространенности браков между близкими родственниками в Швеции не приводят.

Соседняя Норвегия ввела это нововведение летом 2024 года, также с ключевым аргументом о рисках для здоровья будущих детей таких супругов.

Напомним, в Ватикане уволили из банка двух работников, мужчину и женщину, которые заключили брак несмотря на запрет.

В Греции после легализации однополых браков лидер оппозиции заключил брак со своим партнером.