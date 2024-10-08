Швеція почне відряджати своїх військових до спільних сил НАТО з 2025 року

В уряді Швеції розкрили плани щодо того, як країна почне брати участь у колективному захисті НАТО і спільних заходах.

Як повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда", про це оголосили профільні міністри 7 жовтня.

З 2025 року шведські військові долучаться до спільних сил НАТО на суходолі, морі й у повітрі. Уряд завершив роботу над відповідним законопроєктом і вносить його до Риксдагу.

"Це історичне рішення. Тепер ми вперше як союзник будемо залучені до колективної оборони НАТО. Наше географічне розташування та спроможності з підтримки союзників відіграють ключову роль для можливості Альянсу у цій частині Європи", – зазначила міністерка закордонних справ Марія Мальмер Стенергард.

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Серед іншого, близько 600 шведських військових-контрактників (трохи менше стандартної чисельності батальйону) на початку 2025 року вирушать до Латвії. У них на озброєнні буде також бронетехніка і гранатомети. Ці військові увійдуть до складу багатонаціональної бригади, яку очолює Канада.

Шведські кораблі близько шести місяців з наступного року будуть задіяні у спостережній і розмінувальній діяльності НАТО у Північному та Балтійському морях.

Щодо повітряної компоненти, Швеція відрядить для патрулювання із силами НАТО до восьми своїх винищувачів Gripen.

За гіпотетичного сценарію збройного нападу на якусь країну НАТО ці сили можуть залучатися згідно з оперативними планами Альянсу. У цьому разі Швеція швидко наростить контингент у Латвії до 1200 осіб, повітряну компоненту – до 24 винищувачів Gripen і залучені у рамках сил НАТО кораблі – до шести, без необхідності погоджувати це з парламентом.

"Це дозволить нам швидко діяти в умовах стрімкого погіршення ситуації", – зазначив міністр оборони Пол Йонсон.

Також повідомляли, що Швеція готова взяти на себе командування передовими сухопутними військами НАТО, які розмістять у Фінляндії, ці підрозділи відповідатимуть за операції мирного часу.

Нагадаємо, новий головнокомандувач Збройних сил Швеції, який заступив на посаду з 1 жовтня, застеріг, що теперішня безпекова ситуація у Європі більш небезпечна, ніж під час холодної війни.