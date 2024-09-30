Новий командувач армії Швеції: Зараз небезпечніше, ніж у добу холодної війни

Генерал-лейтенант Мікаель Клессон, який з 1 жовтня заступає на посаду головнокомандувача Збройних сил Швеції, застеріг, що нині ми живемо в часи більш небезпечні, ніж під час холодної війни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю SVT.

На думку Клессона, у нинішній безпековій ситуації є як схожість, так і відмінності з холодною війною.

"Є багато спільного, але в той же час вона в чомусь більш непередбачувана, ніж холодна війна. Тоді були інші механізми та діалог", – зазначив він.

Реклама:

На уточнювальне питання, чи означають його слова, що зараз часи більш небезпечні, майбутній командувач армії Швеції додав: "Я б сказав, що так".

На питання про російську загрозу для Швеції Міхаель Клессон каже, що Росія є "стратегічно непередбачуваною", тож не можна виключати, що вона може вступити у військовий конфлікт з такою країною – членом НАТО, як Швеція.

"Я бачу багато різних типів загроз. Наприклад, коли ми говоримо про гібридну війну, це іноді звучить як добріша, м'якша форма війни, але це не так, це поєднання експлуатації вразливостей у суспільстві, а також компонентів звичайного військового насильства", – пояснив шведський генерал-лейтенант.

Чинний головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Бюден, який обіймає цю посаду з 2015 року, раніше говорив, що всі громадяни країни повинні бути готові до війни.

Він також припустив, що Владімір Путін хоче контролювати все Балтійське море.