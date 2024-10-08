Понад 230 мігрантів прибули на Крит з Північної Африки за минулі вихідні

Понад 230 мігрантів, які перетнули Середземне море на невеликих човнах з Північної Африки, досягли грецького острова Крит за минулі вихідні.

Про це із посиланням на дані грецької влади повідомило AP, передає "Європейська правда".

Як зазначила влада країни, число мігрантів значно перевищило кількість тих, які скористалася популярнішим маршрутом з Туреччини на східні острови Егейського моря протягом вихідних.

Агентство зазначило, що цьогоріч Крит став важливим пунктом призначення для мігрантів, готових ризикнути небезпечною подорожжю через Середземне море з Лівії.

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Уряд Греції розглядає можливість створення на острові державних центрів обробки справ мігрантів для допомоги місцевій владі.

Шлях з Лівії займає щонайменше два дні, тоді як швидкісний контрабандний човен з Туреччини може дістатися східних островів менш ніж за годину за умови, що йому вдасться ухилитися від патрулів берегової охорони.

Агентство зазначило, що у всіх випадках мігранти, які дісталися Криту, говорили, що вони вирушили зі східного лівійського порту Тобрук і заплатили бандам контрабандистів до 9 тисяч євро кожен.

Десяток людей на човнах були заарештовані за підозрою в приналежності до контрабандистського угруповання. Ще близько 100 мігрантів досягли Криту в п'ятницю, зазначило агентство.

Раніше патрульний корабель грецької Берегової охорони увійшов у турецькі води поблизу Бодрума під час переслідування швидкісного катера – ймовірно, причетного до незаконного перевезення мігрантів.

Також повідомлялося, що уряд Греції планує продовжити реалізацію свого плану будівництва нового паркану на кордоні з Туреччиною для запобігання нелегальній міграції, з фінансуванням ЄС або без нього – побоюючись, що ескалація на Близькому Сході спричинить нові хвилі біженців до Європи.