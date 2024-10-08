Более 230 мигрантов прибыли на Крит из Северной Африки за минувшие выходные

Более 230 мигрантов, которые пересекли Средиземное море на небольших лодках из Северной Африки, достигли греческого острова Крит за минувшие выходные.

Об этом со ссылкой на данные греческих властей сообщило AP, передает "Европейская правда".

Как отметили власти страны, число мигрантов значительно превысило количество тех, которые воспользовалась более популярным маршрутом из Турции на восточные острова Эгейского моря в течение выходных

Агентство отметило, что в этом году Крит стал важным пунктом назначения для мигрантов, готовых рискнуть опасным путешествием через Средиземное море из Ливии.

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Правительство Греции рассматривает возможность создания на острове государственных центров обработки дел мигрантов для помощи местным властям.

Путь из Ливии занимает не менее двух дней, тогда как скоростная контрабандная лодка из Турции может добраться до восточных островов менее чем за час при условии, что ей удастся уклониться от патрулей береговой охраны.

Агентство отметило, что во всех случаях мигранты, которые добрались до Крита, говорили, что они отправились из восточного ливийского порта Тобрук и заплатили бандам контрабандистов до 9 тысяч евро каждый.

Десяток людей на лодках были арестованы по подозрению в принадлежности к контрабандистской группировке. Еще около 100 мигрантов достигли Крита в пятницу, отметило агентство.

Ранее патрульный корабль греческой Береговой охраны вошел в турецкие воды вблизи Бодрума во время преследования скоростного катера – вероятно, причастного к незаконной перевозке мигрантов.

Также сообщалось, что правительство Греции планирует продолжить реализацию своего плана строительства нового забора на границе с Турцией для предотвращения нелегальной миграции, с финансированием ЕС или без него – опасаясь, что эскалация на Ближнем Востоке повлечет новые волны беженцев в Европу.