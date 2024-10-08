Литовська компанія виділила 4 млн євро на зміцнення енергетики України

Литовська державна енергетична компанія Ignitis Group надала гуманітарну допомогу Фонду енергетичної підтримки України на 4 млн євро для забезпечення додаткової генерації.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Європейська правда".

Зазначається, що гроші будуть використані на закупівлю обладнання для забезпечення додаткових 120 МВт генеруючих потужностей.

Це, своєю чергою, забезпечить стабільне постачання електроенергії для близько 420 тисяч українських домогосподарств.

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Виділення коштів було офіційно затверджено 8 жовтня після підписання угоди між Ignitis Group та Секретаріатом енергетичного співтовариства.

"Безперервні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України безпосередньо спрямовані проти всього населення країни, яке зіткнеться з перебоями в електро-, тепло− та водопостачанні з наближенням холодної пори року", – зазначив гендиректор Ignitis Group Даріус Майкштенас.

Директор Секретаріату енергетичного співтовариства Артур Лорковскі висловив сподівання, що приклад Ignitis Group надихне інші енергетичні компанії ЄС активізуватися і зробити свій внесок.

Напередодні стало відомо, що Словаччина надасть 500 тисяч євро на енергетичні потреби України.

Наприкінці вересня міністри закордонних справ країн "Групи семи" підтвердили непохитну підтримку України перед обличчям атак РФ на енергетичну інфраструктуру та закликали світову спільноту збільшити допомогу країні.

Також нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що у Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.