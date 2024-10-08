Литовская компания выделила 4 млн евро на укрепление энергетики Украины

Литовская государственная энергетическая компания Ignitis Group предоставила гуманитарную помощь Фонду энергетической поддержки Украины на 4 млн евро для обеспечения дополнительной генерации.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает "Европейская правда".

Отмечается, что деньги будут использованы на закупку оборудования для обеспечения дополнительных 120 МВт генерирующих мощностей.

Это, в свою очередь, обеспечит стабильные поставки электроэнергии для около 420 тысяч украинских домохозяйств.

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Выделение средств было официально утверждено 8 октября после подписания соглашения между Ignitis Group и Секретариатом энергетического сообщества.

"Непрерывные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины напрямую направлены против всего населения страны, которое столкнется с перебоями в электро-, тепло− и водоснабжении с приближением холодного времени года", – отметил гендиректор Ignitis Group Дариус Майкштенас.

Директор Секретариата энергетического сообщества Артур Лорковски выразил надежду, что пример Ignitis Group вдохновит другие энергетические компании ЕС активизироваться и внести свой вклад.

Накануне стало известно, что Словакия предоставит 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины.

В конце сентября министры иностранных дел стран "Группы семи" подтвердили непоколебимую поддержку Украины перед лицом атак РФ на энергетическую инфраструктуру и призвали мировое сообщество увеличить помощь стране.

Также недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что в Евросоюзе считают, что Украину с избитой обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

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