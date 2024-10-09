У Бундесвері відзначили прогрес у наборі нових солдатів в Україні

Німецька армія бачить значний прогрес у наборі нових солдатів в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

У Бундесвері кажуть про зростання кількості призовників з весни.

"Ми маємо уявлення про цифри українського набору. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", – сказав Крістіан Фройдінг, керівник спеціального штабу з питань України у Федеральному міністерстві оборони.

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Українська армія також отримує більше боєприпасів, зазначив він.

"Артилерійська перевага росіян вже не така велика, як навесні; вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного", – сказав він.

У Єврокомісії раніше заявили, що примусове повернення в Україну її громадян-чоловіків мобілізаційного віку не може розглядатися, оскільки це суперечить директиві про тимчасовий захист.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії у вересні 2024 року зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських окупаційних військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення.