В Бундесвере отметили прогресс в наборе новых солдат в Украине

Немецкая армия видит значительный прогресс в наборе новых солдат в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

В Бундесвере говорят о росте количества призывников с весны.

"У нас есть представление о цифрах украинского набора. И они значительно выросли с весны, а именно в пятизначном диапазоне", – сказал Кристиан Фройдинг, руководитель специального штаба по вопросам Украины в Федеральном министерстве обороны.

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Украинская армия также получает больше боеприпасов, отметил он.

"Артиллерийское преимущество россиян уже не так велико, как весной; оно уменьшилось с восьми к одному до примерно трех к одному", – сказал он.

В Еврокомиссии ранее заявили, что принудительное возвращение в Украину ее граждан-мужчин мобилизационного возраста не может рассматриваться, поскольку это противоречит директиве о временной защите.

Напомним, разведка Великобритании в сентябре 2024 года зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российских оккупационных войск в Украине за все время полномасштабного вторжения.